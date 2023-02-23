Стало известно о взрыве в центре Одессы

Klymenko Time сообщило о столбе черного дыма и взрыве в центре Одессы

В центре Одессы произошел взрыв. Об этом в четверг, 23 февраля, стало известно Telegram-каналу Klymenko Time.

Издание опубликовало фото, на котором виднеется густой черный дым. Отмечается, что причина произошедшего пока неизвестна. Вместе с тем издание уточняет, что пожар и взрыв, очевидно, не связаны.

Воздушная тревога в области не объявлялась. Местные власти также не давали комментариев.

Ранее сообщалось о взрывах в Харьковской области, они прозвучали в городе Чугуеве. Также в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

18 февраля председатель Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий сообщил о повреждении военного объекта в городе Хмельницком. По его словам, в результате ударов по городу взрывной волной также были повреждены несколько домов и три учебных заведения.