Стало известно о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Чугуеве Харьковской области

Утром в воскресенье, 19 февраля, в городе Чугуеве Харьковской области произошло несколько взрывов. Об этом сообщило в Telegram украинское издание Klymenko Time.

По информации СМИ, в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. В частности, сигналы звучали в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской.

18 февраля председатель Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий сообщил о повреждении военного объекта в городе Хмельницком. По его словам, в результате ударов по городу взрывной волной также были повреждены несколько домов и три учебных заведения. О погибших Гамалий не сообщил, другие подробности он также не привел.