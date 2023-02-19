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10:14, 19 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Чугуеве Харьковской области

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Утром в воскресенье, 19 февраля, в городе Чугуеве Харьковской области произошло несколько взрывов. Об этом сообщило в Telegram украинское издание Klymenko Time.

По информации СМИ, в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. В частности, сигналы звучали в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской.

18 февраля председатель Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий сообщил о повреждении военного объекта в городе Хмельницком. По его словам, в результате ударов по городу взрывной волной также были повреждены несколько домов и три учебных заведения. О погибших Гамалий не сообщил, другие подробности он также не привел.

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Варвара Кошечкина
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