В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, речь идет о Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.

Уточняется, что сигнал тревоги объявили в указанных областях утром 23 февраля, в промежутке с 8.50 по 9.03 мск.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины решило отправить на передовую в зону проведения специальной военной операции (СВО) сотрудников военкоматов.