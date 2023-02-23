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10:38, 23 февраля 2023Бывший СССР

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, речь идет о Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.

Уточняется, что сигнал тревоги объявили в указанных областях утром 23 февраля, в промежутке с 8.50 по 9.03 мск.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины решило отправить на передовую в зону проведения специальной военной операции (СВО) сотрудников военкоматов.

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Варвара Кошечкина
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