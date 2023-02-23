Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Киеве и Киевской области

Украинские СМИ заявили о мощных взрывах в Одессе, Киеве и Киевской области

В Одессе и Киеве прозвучали мощные взрывы, пишут украинские СМИ.

В центре Одессы после взрыва появился столб черного дыма, пишет Telegram-канал Klymenko Time. Отмечается, что причина произошедшего пока неизвестна. Вместе с тем издание уточняет, что пожар и взрыв, очевидно, не связаны.

При этом воздушная тревога в области не объявлялась, местные власти также не давали комментариев.

Помимо этого, украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Киеве и Киевской области, объявлена воздушная тревога. По информации СМИ, вероятно, работает система противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины решило отправить на передовую в зону проведения специальной военной операции сотрудников военкоматов.