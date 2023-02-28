В Германии заговорили о возвращении части выделенной Украине помощи

Группа депутатов бундестага спросила правительство ФРГ о возврате выделенной Киеву помощи

Группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратилась к федеральному правительству ФРГ с вопросом о том, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Авторами документа выступили депутаты Штефан Брандер, Штефан Койтер, Ойген Шмидт и другие члены АдГ. Поводом для их обращения стал вопрос о средствах военной помощи ФРГ для Украины, которые не были включены в общий перечень, опубликованный на сайте немецкого правительства.

Так, парламентарии уточняют, что согласованная общая сумма стоимости всех экспортируемых вооружений для Украины составляет 2 557 964 597 евро. Однако, по их словам, в связи с рядом процессуально-бюрократических проблем, некоторые предметы помощи, предоставленные Киеву, не были указаны в опубликованном перечне, в связи с чем общая сумма может быть выше. Поэтому члены АдГ уточнили у правительства, что это были за средства помощи и какова их общая стоимость.

В связи с вышесказанным парламентарии также поинтересовались, в какой сумме федеральное правительство предоставило либо обязалось предоставить Украине поддержку в форме финансирования в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Кроме того, они спросили, были ли эти средства возвращены Украиной.

Были ли средства, указанные во втором вопросе (речь о средствах финансовой помощи ФРГ Украине — прим. «Ленты.ру»), возвращены Украиной или же они должны быть возвращены в дальнейшем? Если да, то в каком размере предоставленные финансовые средства уже были возвращены или к какому сроку они должны быть возвращены, и какие конкретные условия погашения согласованы в каждом конкретном случае? депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии» текст обращения к федеральному правительству ФРГ

9 февраля Зеленский пожаловался на нежелание Германии помогать Украине оружием. По его словам, Шольца «приходится заставлять помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна (...) всей Европе».

В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал заявление украинского лидера смешным и посчитал, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».