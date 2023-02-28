Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 28 февраля 2023Мир

В Германии заговорили о возвращении части выделенной Украине помощи

Группа депутатов бундестага спросила правительство ФРГ о возврате выделенной Киеву помощи

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратилась к федеральному правительству ФРГ с вопросом о том, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Авторами документа выступили депутаты Штефан Брандер, Штефан Койтер, Ойген Шмидт и другие члены АдГ. Поводом для их обращения стал вопрос о средствах военной помощи ФРГ для Украины, которые не были включены в общий перечень, опубликованный на сайте немецкого правительства.

Так, парламентарии уточняют, что согласованная общая сумма стоимости всех экспортируемых вооружений для Украины составляет 2 557 964 597 евро. Однако, по их словам, в связи с рядом процессуально-бюрократических проблем, некоторые предметы помощи, предоставленные Киеву, не были указаны в опубликованном перечне, в связи с чем общая сумма может быть выше. Поэтому члены АдГ уточнили у правительства, что это были за средства помощи и какова их общая стоимость.

В связи с вышесказанным парламентарии также поинтересовались, в какой сумме федеральное правительство предоставило либо обязалось предоставить Украине поддержку в форме финансирования в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Кроме того, они спросили, были ли эти средства возвращены Украиной.

Были ли средства, указанные во втором вопросе (речь о средствах финансовой помощи ФРГ Украине — прим. «Ленты.ру»), возвращены Украиной или же они должны быть возвращены в дальнейшем? Если да, то в каком размере предоставленные финансовые средства уже были возвращены или к какому сроку они должны быть возвращены, и какие конкретные условия погашения согласованы в каждом конкретном случае?

депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии»текст обращения к федеральному правительству ФРГ

9 февраля Зеленский пожаловался на нежелание Германии помогать Украине оружием. По его словам, Шольца «приходится заставлять помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна (...) всей Европе».

В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал заявление украинского лидера смешным и посчитал, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о готовности Путина вести переговоры с Макроном и Шольцем
Вопрос о сексе брата и сестры довел профессора университета до увольнения
Гинеколог объяснила странные звуки в женских половых органах во время секса
В Германии заговорили о возвращении части выделенной Украине помощи
Служившие в ВСУ отец и сын воссоединились в российском плену
Названы самые опасные районы Москвы для пешеходов
Посол России в США заявил о многолетнем нарушении Вашингтоном положений ДСНВ
Немецкий депутат раскритиковал ход расследования взрывов на «Северных потоках»
Балтфлот провел учения с «Искандерами»
Москвичка убила свою племянницу ножом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.