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11:16, 28 февраля 2023Россия

Россиянин с четырехлетним сыном заживо сгорели при пожаре в частном доме

В Иркутске мужчина с четырехлетним сыном заживо сгорели при пожаре в частном доме
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В Иркутске мужчина с четырехлетним сыном заживо сгорели при пожаре в частном доме на улице Лысогорская. Об этом сообщается на сайте управления МЧС в российском регионе.

Пожар в жилом доме вспыхнул в ночь на 28 февраля, в нем проживала многодетная семья из семи человек. Спасателей вызвали соседи россиян. Они же успели разбудить и вывести из дома четверых детей и мать, в горящей постройке остались отец и четырехлетний сын.

Прибывшие к месту огнеборцы также спасли соседа, который находился в доме, объятом пламенем. Тело владельца дома и его ребенка нашли при разборе сгоревшей постройки.

Иркутские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

22 февраля сообщалось, что в Ростовской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка, еще трое пострадали. Погибли дети трех и четырех лет, в момент пожара их родителей не было дома.

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Анна Щербакова
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