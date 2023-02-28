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09:45, 28 февраля 2023Россия

Появились кадры с места смертельного ДТП в Петербурге

Появилось видео с места смертельного ДТП на КАД в Петербурге

Появились кадры с места смертельного ДТП на 51-м километре внешнего кольца КАД в Санкт-Петербурге. Видео публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В результате аварии погибли две женщины. Чтобы достать тела людей из деформированного автомобиля, спасателям пришлось распиливать кузов. По данным издания, один из пострадавших в ДТП — ребенок, сейчас он находится в больнице.

Днем ранее, 27 февраля, в Ростове-на-Дону подросток взял машину матери, чтобы покатать друзей, но не справился с управлением и вылетел с дороги. Внутри машины находились пятеро несовершеннолетних, один из них погиб.

Евгения Куликова
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