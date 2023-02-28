В Казахстане заявили об отсутствии угроз со стороны России

Глава МИД Казахстана заявил об отсутствии угроз республике со стороны России

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил об отсутствии угроз республике со стороны России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что Казахстан является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности и Содружества независимых государств (СНГ) наряду с другими странами, граничащими с Россией.

«Поэтому мы рассматриваем отношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур», — сказал Тлеуберди на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее в Казахстане опровергли информацию о передаче военной техники Украине. Как подчеркнули в Минобороны республики, с августа 2022 года в стране введен запрет на экспорт вооружений и военной техники.