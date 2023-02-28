В Казахстане заявили об отсутствии угроз со стороны России
Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил об отсутствии угроз республике со стороны России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Он напомнил, что Казахстан является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности и Содружества независимых государств (СНГ) наряду с другими странами, граничащими с Россией.
«Поэтому мы рассматриваем отношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур», — сказал Тлеуберди на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ранее в Казахстане опровергли информацию о передаче военной техники Украине. Как подчеркнули в Минобороны республики, с августа 2022 года в стране введен запрет на экспорт вооружений и военной техники.