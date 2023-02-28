Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:37, 28 февраля 2023Бывший СССР

В Казахстане заявили об отсутствии угроз со стороны России

Глава МИД Казахстана заявил об отсутствии угроз республике со стороны России

Фото: Olivier Douliery / Pool / Reuters

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил об отсутствии угроз республике со стороны России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что Казахстан является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности и Содружества независимых государств (СНГ) наряду с другими странами, граничащими с Россией.

«Поэтому мы рассматриваем отношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур», — сказал Тлеуберди на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее в Казахстане опровергли информацию о передаче военной техники Украине. Как подчеркнули в Минобороны республики, с августа 2022 года в стране введен запрет на экспорт вооружений и военной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников
В Москве проверят сообщение о подготовке массового самоубийства школьников
Администратор «ЧВК Редан» согласился встретиться с депутатами Госдумы
В Молдавии протестные акции переросли в столкновения с полицией
В ЦБ назвали риски легализации криптовалют
В Москве курьер украл оставленные в коридоре ботинки Prada за 100 тысяч рублей
Брат Карла III захотел брать деньги за выгул собак на территории его поместья
В Казахстане заявили об отсутствии угроз со стороны России
В Финляндии высказались против вступления в НАТО
В Федерации шахмат России прокомментировали переход в Азию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.