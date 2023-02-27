Казахстан опроверг информацию о передаче техники Украине

Минобороны Казахстана опровергло сообщения о якобы передаче военной техники Украине

Сообщений о якобы передаче военной техники Казахстана Украине не соответствуют действительности, передает Tengrinews со ссылкой на министерство обороны республики.

В ведомстве подчеркнули, что с августа 2022 года в стране введен запрет на экспорт вооружений и военной техники.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы отправке казахстанской военной техники на Украину не соответствует действительности. Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении», — сообщили в минобороны страны.

Накануне стало известно, что Казахстан решил закрыть торговое представительство в России. Минторговли республики объяснило, что закрыть торгпредство было необходимо в рамках процесса оптимизации работы государственных органов.