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12:24, 27 февраля 2023Экономика

Казахстан закрыл торговое представительство в России

Правительство Казахстана приняло постановление о закрытии торгпредства в России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Казахстан ликвидирует торговое представительство в России. Соответствующее постановление приняло правительство республики, документ опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Казахстана.

«Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — сказано в документе. Мера вступает в силу со дня подписания постановления.

О данном решении стало известно 1 февраля. Минторговли республики объяснило, что закрыть торгпредство было необходимо в рамках процесса оптимизации работы государственных органов. В ведомстве при этом добавили, что решение не повлияет на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Россией. На сегодняшний день в Казахстане функционируют около 8000 компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий.

Соглашение о взаимном учреждении торгпредств между странами было подписано в октябре 1992 года. Представительство оказывает помощь экспортерам и дистрибьюторам республики в выходе и закреплении на российском рынке, привлечении иностранных инвестиций, а также в продвижении товаров и услуг в России.

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Мария Грушко
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