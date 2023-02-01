Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:25, 1 февраля 2023Экономика

Казахстан назвал причину упразднения торгпредства в России

Минторговли Казахстана назвал причиной упразднения торгпредства в России оптимизацию

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Решение о прекращении работы торгового представительства Казахстана в России было принято в рамках процесса оптимизации работы государственных органов. Об этом говорится на сайте Минторговли республики.

«В настоящее время для казахстанского бизнеса созданы институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом освобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах», — назвали причину упразднения в министерстве.

Там добавили, что такое решение не повлияет на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. На сегодняшний день в Казахстане функционируют около 8000 компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий.

О том, что Министерство торговли и интеграции Казахстана предложило закрыть торговое представительство республики в России, стало известно 1 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин прокомментировал обстрелы российских регионов
Телескоп Джеймса Уэбба изучил участок самой плотной области галактик
Казахстан назвал причину упразднения торгпредства в России
Певица Слава назвала причину расставания с отцом своей дочери
Министр спорта России отреагировал на угрозы Украины бойкотировать ОИ-2024
США выразили готовность к работе с Россией по ДСНВ
Генсек НАТО обсудил с главой МИД Японии Украину и антироссийские санкции
Оценено влияние санкций на отделку московских квартир
Мужчина признался в убийстве молодой женщины через 36 лет после преступления
Блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.