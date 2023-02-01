Казахстан назвал причину упразднения торгпредства в России

Минторговли Казахстана назвал причиной упразднения торгпредства в России оптимизацию

Решение о прекращении работы торгового представительства Казахстана в России было принято в рамках процесса оптимизации работы государственных органов. Об этом говорится на сайте Минторговли республики.

«В настоящее время для казахстанского бизнеса созданы институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом освобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах», — назвали причину упразднения в министерстве.

Там добавили, что такое решение не повлияет на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. На сегодняшний день в Казахстане функционируют около 8000 компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий.

О том, что Министерство торговли и интеграции Казахстана предложило закрыть торговое представительство республики в России, стало известно 1 февраля.