В Раде назвали вероятные направления для контрнаступления Киева

Депутат Рады Костенко назвал Мелитополь и Бердянск направлениями наступления ВСУ

Депутат Верховной Рады, секретарь комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал Мелитополь и Бердянск вероятными направлениями для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Залужный (главнокомандующий ВСУ — прим. "Ленты.ру") сказал о Мариуполе, я думаю, что где-то приблизительно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск — это коридор, по которому мы должны двигаться», — заявил депутат.

Когда именно произойдет наступление, станет понятно во время весенней кампании, отметил он.

По мнению Костенко, в настоящее время внимание украинской армии должно быть сосредоточено на восточном направлении, где российские войска оттесняют ВСУ.

Ранее издание The Economist сообщило, что украинские военные считают недостаточным количество оружия, находящегося в распоряжении Киева, для полномасштабного наступления. Кроме того, наступление будет зависеть от погоды, готовности войск и наличия вооружения, в том числе танков, переданных странами НАТО, отмечают в ВСУ.