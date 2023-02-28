Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 28 февраля 2023Бывший СССР

В Раде назвали вероятные направления для контрнаступления Киева

Депутат Рады Костенко назвал Мелитополь и Бердянск направлениями наступления ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады, секретарь комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал Мелитополь и Бердянск вероятными направлениями для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Залужный (главнокомандующий ВСУ — прим. "Ленты.ру") сказал о Мариуполе, я думаю, что где-то приблизительно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск — это коридор, по которому мы должны двигаться», — заявил депутат.

Когда именно произойдет наступление, станет понятно во время весенней кампании, отметил он.

По мнению Костенко, в настоящее время внимание украинской армии должно быть сосредоточено на восточном направлении, где российские войска оттесняют ВСУ.

Ранее издание The Economist сообщило, что украинские военные считают недостаточным количество оружия, находящегося в распоряжении Киева, для полномасштабного наступления. Кроме того, наступление будет зависеть от погоды, готовности войск и наличия вооружения, в том числе танков, переданных странами НАТО, отмечают в ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Воробьев заявил об отсутствии повреждений после падения БПЛА в Подмосковье
Эксперт по уборке предостерег от популярного способа избежать запотевания зеркал
Синоптик пообещал москвичам «арктическое вторжение» в марте
Звезда сериала «СашаТаня» раскрыл причину ухода из проекта
Врач раскрыла причины появления ранней седины и способы ее предотвратить
В Петербурге женщина выпала из окна 13-го этажа
Названа угрожающая газовой безопасности Европы страна
Генсек НАТО заявил о готовности к эскалации ради победы Украины над Россией
Израиль уличили в закулисной работе на Украину
Летевший в Петербург самолет совершил вынужденную посадку «со странным звуком»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.