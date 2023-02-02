В ВСУ объяснили невозможность наступления нехваткой оружия
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что украинской армии недостаточно оружия для проведения собственного полномасштабного наступления. Об этом сообщает The Economist, журналисты которого лично пообщались с солдатами и офицерами ВСУ.
«Украинцы говорят, что у них есть оружие и люди, чтобы сдерживать русских. Однако первого им не хватает для проведения собственного полномасштабного наступления», — говорится в публикации.
Само же наступление, по мнению Военнослужащих ВСУ будет зависеть от трех факторов: погоды, готовности войск и наличия вооружения, в том числе танков, переданных странами НАТО.
Накануне подразделения воздушно-десантных войск России при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии перешли в контрнаступление на линии Сватово — Кременная, обратив части ВСУ в бегство.