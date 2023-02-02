The Economist: в ВСУ сочли украинское наступление невозможным из-за нехватки оружия

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что украинской армии недостаточно оружия для проведения собственного полномасштабного наступления. Об этом сообщает The Economist, журналисты которого лично пообщались с солдатами и офицерами ВСУ.

«Украинцы говорят, что у них есть оружие и люди, чтобы сдерживать русских. Однако первого им не хватает для проведения собственного полномасштабного наступления», — говорится в публикации.

Само же наступление, по мнению Военнослужащих ВСУ будет зависеть от трех факторов: погоды, готовности войск и наличия вооружения, в том числе танков, переданных странами НАТО.

Накануне подразделения воздушно-десантных войск России при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии перешли в контрнаступление на линии Сватово — Кременная, обратив части ВСУ в бегство.