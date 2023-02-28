Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 28 февраля 2023Россия

Пилот объяснил значение введенного в Санкт-Петербурге плана «Ковер»

Пилот Романов: введенный в Петербурге план «Ковер» предполагает вынужденную посадку

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Если в небе появляются какие-то неопознанные летающие объекты, например, дроны, то в связи с современной обстановкой воздушное пространство закрывается, рассказал российский пилот и специалист по безопасности полетов Александр Романов. В беседе с «Лентой.ру» он также объяснил, что означает план «Ковер», введенный в небе Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что небо над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за неопознанного летающего объекта. В городе введен план «Ковер».

«Ковер» — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Сейчас истребители будут перехватывать объект и сажать на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто это нарушает воздушное пространство

Александр Романовпилот

Власти города сообщают, что аэропорт Пулково действительно временно не принимает и не отправляет самолеты. Telegram-канал Baza утверждает, что в небе находятся военные самолеты.

Судя по данным сервиса Flightradar, воздушное пространство над городом опустело. Гражданские самолеты перевели в зону ожидания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Небо над петербургским аэропортом закрыли из-за неопознанного объекта
Назван способ продлить жизнь миллиону москвичей
Небо над Санкт-Петербургом опустело
Оценены успехи ВС России в борьбе с украинской ПВО
Пилот объяснил значение введенного в Санкт-Петербурге плана «Ковер»
Два города в Крыму остались без воды из-за аварии
Власти подтвердили задержку рейсов в Пулково после сообщений об объекте в небе
Китай заявил о злоупотреблении властью в США из-за удаления TikTok
В США спрогнозировали исход украинского конфликта
В России начали продавать уникальный смартфон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.