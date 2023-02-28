Пилот объяснил значение введенного в Санкт-Петербурге плана «Ковер»

Пилот Романов: введенный в Петербурге план «Ковер» предполагает вынужденную посадку

Если в небе появляются какие-то неопознанные летающие объекты, например, дроны, то в связи с современной обстановкой воздушное пространство закрывается, рассказал российский пилот и специалист по безопасности полетов Александр Романов. В беседе с «Лентой.ру» он также объяснил, что означает план «Ковер», введенный в небе Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что небо над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за неопознанного летающего объекта. В городе введен план «Ковер».

«Ковер» — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Сейчас истребители будут перехватывать объект и сажать на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто это нарушает воздушное пространство Александр Романов пилот

Власти города сообщают, что аэропорт Пулково действительно временно не принимает и не отправляет самолеты. Telegram-канал Baza утверждает, что в небе находятся военные самолеты.

Судя по данным сервиса Flightradar, воздушное пространство над городом опустело. Гражданские самолеты перевели в зону ожидания.

