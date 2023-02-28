Лавров пригласил главу МИД Азербайджана в Россию

Лавров пригласил главу МИД Азербайджана Байрамова посетить Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова посетить Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 28 февраля, российский министр прибыл в Баку, где встретился со своим азербайджанским коллегой. Главы МИД обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, а также актуальные вопросы международной повестки.

«Я с удовольствием приглашаю Джейхуна Азизовича посетить Российскую Федерацию с очередным визитом», — заявил Лавров.

Ранее министр отметил, что Москва поддерживает любые действия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.