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12:43, 28 февраля 2023Бывший СССР

Лавров пригласил главу МИД Азербайджана в Россию

Лавров пригласил главу МИД Азербайджана Байрамова посетить Россию

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова посетить Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 28 февраля, российский министр прибыл в Баку, где встретился со своим азербайджанским коллегой. Главы МИД обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, а также актуальные вопросы международной повестки.

«Я с удовольствием приглашаю Джейхуна Азизовича посетить Российскую Федерацию с очередным визитом», — заявил Лавров.

Ранее министр отметил, что Москва поддерживает любые действия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

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Алевтина Запольская
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