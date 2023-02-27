Лавров рассказал о мегапроектах России и Азербайджана

Глава МИД РФ Лавров рассказал о мегапроектах для развития отношений России и Азербайджана

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает любые действия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений. Его слова приводит «Интерфакс».

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Лавров отметил, что региональная безопасность остается одной из самых актуальных тем. «И в наших отношениях, и не только в двустороннем плане, но и в многостороннем», — отметил он.

Глава МИД напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что приветствует любые усилия, которые могут стабилизировать обстановку и создать условия для того, чтобы страны сотрудничали на основе взаимных уважения и выгоды в интересах своих народов.

Лавров также добавил, что азербайджано-российский товарооборот достигает рекордных показателей. «И это не предел, поскольку, как вы обсуждали с президентом Путиным, в разработке несколько мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный и даже где-то глобальный характер», — обратился представитель России к Алиеву.

Ранее Сергей Лавров заявил, что «золотой миллиард» не будет влиять на внешние условия развития России. Министр пообещал, что в будущем РФ будет сама создавать условия для развития страны, не руководствуясь мнением международных партнеров.