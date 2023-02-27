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13:37, 27 февраля 2023Мир

Лавров оценил роль «золотого миллиарда» в развитии России

Лавров заявил, что «золотой миллиард» не будет влиять на внешние условия развития России

Фото: Meng Jing / Globallookpress.com

До недавнего времени внешние условия развития определялись не Россией, а «золотым миллиардом», странами Запада, которые формировали их в своих интересах. Так оценил роль западного меньшинства в развитии российского государства глава МИД Сергей Лавров, его слова передает РБК.

Министр подчеркнул, что благоприятные условия для развития определялись не Москвой, а Западом. «Так называемым золотым миллиардом, который все свои внешнеполитические инициативы продвигает с единственной целью — сделать так, чтобы весь мир жил по правилам, которые позволяют "золотому миллиарду" продолжать колониальную политику и жить за счет других», — уточнил он.

Лавров пообещал, что в будущем Россия будет сама создавать условия для развития страны, не руководствуясь мнением международных партнеров. По его словам, «золотой миллиард» больше не будет влиять на эти процессы.

Ранее глава МИД рассказал, что Россия сорвала планы Запада по расчленению и изоляции страны и смогла обеспечить сотрудничество с мировым большинством. Он подчеркнул, что Москва развивает все более тесные и результативные связи с большинством государств.

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Виктория Кондратьева
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