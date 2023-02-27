Лавров рассказал о срыве планов Запада

Лавров заявил, что Россия сорвала планы Запада по расчленению и изоляции

Россия сорвала планы Запада по расчленению и изоляции страны и смогла обеспечить сотрудничество с мировым большинством. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен... Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», — сказал министр на совещании с главами территориальных органов - представителей МИД России в субъектах Федерации.

По словам дипломата, Россия развивает все более тесные и результативные связи с большинством стран.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД G20, которое будет проходить 1 и 2 марта в Индии. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она добавила, что рабочий визит Лаврова в Нью-Дели продлится с 1 по 3 марта. В один из этих дней глава ведомства проведет переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

