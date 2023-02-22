Лавров примет участие в совещании глав МИД G20 в Индии

Министр иностранных дел России Лавров приедет в Нью-Дели на совещание глав МИД G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД G20, которое будет проходить 1 и 2 марта в Индии. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«С 1 по 2 марта в Нью-Дели министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати», — рассказала о грядущей поездке дипломат.

Ранее сообщалось, что главы министерств финансов и центробанков стран G7 встретятся 23 февраля, чтобы обсудить санкции против России перед заседанием G20 в Бангалор. По словам министра финансов Японии Сюнъити Судзуки, одной из тем будет санкционное давление на Москву. Кроме того, страны коснутся вопроса помощи Украине.