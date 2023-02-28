Подсчитан потраченный на погашение ипотеки объем средств маткапитала

ВТБ: в 2022 году россияне потратили на погашение ипотеки 23 млрд рублей маткапитала

По итогам 2022 года клиенты ВТБ потратили на погашение ипотеки 23 миллиарда рублей материнского капитала. Объем средств посчитали аналитики банка, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В среднем россияне направляли на улучшение жилищных условий 550 тысяч рублей из маткапитала. В январе 2023-го средний чек оказался немного меньше — 533 тысячи рублей. Чаще всего возможностью погасить ипотеку с помощью данной выплаты пользуются семьи из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новосибирской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.

При этом более 80 процентов заемщиков погасили ипотеку с помощью маткапитала в режиме онлайн. «Всего за 2022 год наши клиенты без визитов в отделения Социального фонда направили свыше восьми миллиардов рублей из материнских выплат на улучшение жилищных условий. Ожидаем, что в 2023 году общая сумма превысит 12 миллиардов рублей», — отметил начальник управления «Государственные услуги» ВТБ Святослав Агеев.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать ипотеку с господдержкой. В январе 2023-го объем выдачи этого типа кредита в ВТБ вырос на 70 процентов. Всего за месяц банк выдал более 2,2 тысячи кредитов на сумму 14,5 миллиарда рублей.