Подсчитан потраченный на погашение ипотеки объем средств маткапитала
По итогам 2022 года клиенты ВТБ потратили на погашение ипотеки 23 миллиарда рублей материнского капитала. Объем средств посчитали аналитики банка, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».
В среднем россияне направляли на улучшение жилищных условий 550 тысяч рублей из маткапитала. В январе 2023-го средний чек оказался немного меньше — 533 тысячи рублей. Чаще всего возможностью погасить ипотеку с помощью данной выплаты пользуются семьи из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новосибирской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.
При этом более 80 процентов заемщиков погасили ипотеку с помощью маткапитала в режиме онлайн. «Всего за 2022 год наши клиенты без визитов в отделения Социального фонда направили свыше восьми миллиардов рублей из материнских выплат на улучшение жилищных условий. Ожидаем, что в 2023 году общая сумма превысит 12 миллиардов рублей», — отметил начальник управления «Государственные услуги» ВТБ Святослав Агеев.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать ипотеку с господдержкой. В январе 2023-го объем выдачи этого типа кредита в ВТБ вырос на 70 процентов. Всего за месяц банк выдал более 2,2 тысячи кредитов на сумму 14,5 миллиарда рублей.