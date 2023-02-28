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10:22, 28 февраля 2023Среда обитания

Подсчитан потраченный на погашение ипотеки объем средств маткапитала

ВТБ: в 2022 году россияне потратили на погашение ипотеки 23 млрд рублей маткапитала

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

По итогам 2022 года клиенты ВТБ потратили на погашение ипотеки 23 миллиарда рублей материнского капитала. Объем средств посчитали аналитики банка, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В среднем россияне направляли на улучшение жилищных условий 550 тысяч рублей из маткапитала. В январе 2023-го средний чек оказался немного меньше — 533 тысячи рублей. Чаще всего возможностью погасить ипотеку с помощью данной выплаты пользуются семьи из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новосибирской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.

При этом более 80 процентов заемщиков погасили ипотеку с помощью маткапитала в режиме онлайн. «Всего за 2022 год наши клиенты без визитов в отделения Социального фонда направили свыше восьми миллиардов рублей из материнских выплат на улучшение жилищных условий. Ожидаем, что в 2023 году общая сумма превысит 12 миллиардов рублей», — отметил начальник управления «Государственные услуги» ВТБ Святослав Агеев.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать ипотеку с господдержкой. В январе 2023-го объем выдачи этого типа кредита в ВТБ вырос на 70 процентов. Всего за месяц банк выдал более 2,2 тысячи кредитов на сумму 14,5 миллиарда рублей.

Александра Качан
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