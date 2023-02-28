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17:04, 28 февраля 2023Путешествия

В России предложили ограничить срок безвизового пребывания иностранцев в стране

МВД ограничит пребывание иностранцев в России без визы до 90 дней в течение года

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

МВД России предложило ограничить единый срок краткосрочного пребывания иностранных граждан 90 днями в течение года. Об этом пишет ТАСС.

В настоящее время срок безвизового пребывания в стране иностранцев не может превышать 90 суток суммарно в течение полугода. При этом непрерывный срок временного пребывания также не может превышать 90 дней. В МВД отметили, что новый проект предполагает ужесточить правила.

«Проектом федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства" предполагается установление единого срока краткосрочного пребывания иностранных граждан на территории РФ — 90 суток в пределах календарного года», — пояснили в ведомстве.

При этом для иностранных граждан, имеющих право на долгосрочное пребывание (студенты, трудовые мигранты), срок пребывания будет определяться в зависимости от оснований получения такого права.

Ранее в феврале власти Казахстана решили выдавать вид на жительство (ВНЖ) на 10 лет для некоторых категорий иностранцев, в том числе россиян. Получить вид на жительство смогут заявители по дефицитным для экономики профессиям.

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Дарья Рыбак
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