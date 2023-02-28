Майли Сайрус снялась в купальнике и порадовала фанатов

Певица Майли Сайрус снялась в купальнике с вырезами по бокам для анонса нового альбома

Американская певица Майли Сайрус снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

30-летняя исполнительница выпустила ролик, в котором анонсировала список песен из своего нового альбома Endless Summer Vacation. Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала перед камерой в слитном черном купальнике с двумя вырезами по бокам, остроносых туфлях на шпильке и солнцезащитных очках в белой оправе. Она накрасила губы ярко-розовой помадой, а волосы распустила, создав эффект мокрой укладки.

Поклонники восхитились фигурой артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 626 тысяч лайков. «Ты выглядишь потрясающе!», «Тело — огонь», «Невероятная внешность», «Ты в купальнике. Самое лучшее, что могло быть сегодня», «Очень красивая и такая настоящая», — высказывались они.

Ранее Майли Сайрус появилась на публике в откровенном наряде и показала снимки подписчикам. На опубликованном фото артистка запечатлена в доме в черном мини-платье с глубоким декольте. Свой образ знаменитость дополнила колготками в тон и несколькими серьгами. При этом Сайрус уложила волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа.