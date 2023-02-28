Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:00, 28 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 13 лет за убийство отца и нападение с ножом на мать

Жителя Набережных Челнов осудили на 13 лет за убийство отца и нападение с ножом на мать

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

22-летнего жителя Набережных Челнов осудили на 13 лет за кражу, убийство 62-летнего отца и нападение с ножом на 61-летнюю мать. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По версии следствия, летом 2022 года сын, который был студентом одного из колледжей в Казани, приехал к родителям на каникулы. Вечером 3 августа отец пришел домой и заметил, что из дома пропали два телевизора. Выяснилось, что сын сдал их в ломбард ради того, чтобы сделать ставки в букмекерских конторах. Родственники поссорились и начали драться, во время потасовки сын зарезал отца. В это время домой вернулась мать.

Молодой человек ударил ее ножом в живот, после чего похитил родительскую карту и снял с нее полмиллиона рублей. Затем он отвез раненую мать на машине в больницу и попытался скрыться, однако был задержан полицейскими.

Ранее сообщалось, что в Иркутске суд арестовал карточного игрока, расчленившего знакомого и его пожилую мать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
США высказались о сроке окончания конфликта на Украине
Россиянина осудили на 13 лет за убийство отца и нападение с ножом на мать
Масса домашнего скота превысила диких млекопитающих в десятки раз
Названа неожиданная опасность внедорожников
Путин подписал закон о сохранении повышенных выплат военным пенсионерам
РФС получил приглашение на турнир от УЕФА
Военный аналитик назвал характеристики упавшего в Подмосковье дрона
В СПЧ задумались об определении русофобии
На Украине рассказали о плачевной ситуации для ВСУ под Артемовском
Турист случайно купил на Бали вино по цене отдыха на острове и насмешил юзеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.