RT: наемник из США Макинтайр заявил, что «Азов» и ВСУ участвовали в пытках военнопленных

В пытках и убийствах российских военнопленных участвовали не только военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и представители украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил перешедший на сторону России наемник из США Джон Макинтайр, сообщает RT.

«Слава Богу, я сам этого не видел, но знаю, что многим российским военнопленным отрезали гениталии ножом, вскрывали животы, перерезали горло и отрезали голову. Чудовищно! Этим занимались представители разных организаций — военные из "Азова" и [полка] "Карпатская сечь"», — рассказал американец. По его словам, в преступлениях также были замешаны другие иностранные наемники.

Ранее Макинтайр рассказал, что у него изначально был план по сбору данных во время службы в ВСУ. По его словам, на Украине ему удалось собрать и предоставить российским военным различные бумаги, файлы, разведданные и карты. «Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта», — пояснил он.