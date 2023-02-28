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17:19, 28 февраля 2023Бывший СССР

Перешедший на сторону России наемник рассказал о пытках российских военных

RT: наемник из США Макинтайр заявил, что «Азов» и ВСУ участвовали в пытках военнопленных

Фото: Henry Nicholls / Reuters

В пытках и убийствах российских военнопленных участвовали не только военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и представители украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил перешедший на сторону России наемник из США Джон Макинтайр, сообщает RT.

«Слава Богу, я сам этого не видел, но знаю, что многим российским военнопленным отрезали гениталии ножом, вскрывали животы, перерезали горло и отрезали голову. Чудовищно! Этим занимались представители разных организаций — военные из "Азова" и [полка] "Карпатская сечь"», — рассказал американец. По его словам, в преступлениях также были замешаны другие иностранные наемники.

Ранее Макинтайр рассказал, что у него изначально был план по сбору данных во время службы в ВСУ. По его словам, на Украине ему удалось собрать и предоставить российским военным различные бумаги, файлы, разведданные и карты. «Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта», — пояснил он.

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Алевтина Запольская
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