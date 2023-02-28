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14:14, 28 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о перешедшем на сторону России американском наемнике из ВСУ

RT: наемник из США перешел на сторону России после года службы в иностранном легионе ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Американский наемник Джон Макинтайр перешел на российскую сторону после года службы в иностранном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинском нацбате «Карпатская Сечь». Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала RT.

В интервью военному корреспонденту Мураду Газдиеву он рассказал, что у него изначально был план по сбору данных во время службы в ВСУ. По его словам, на Украине ему удалось собрать и предоставить российским военным различные бумаги, файлы, разведданные и карты. «Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта», — пояснил он.

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Алевтина Запольская
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