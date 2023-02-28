Стало известно о перешедшем на сторону России американском наемнике из ВСУ

RT: наемник из США перешел на сторону России после года службы в иностранном легионе ВСУ

Американский наемник Джон Макинтайр перешел на российскую сторону после года службы в иностранном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинском нацбате «Карпатская Сечь». Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала RT.

В интервью военному корреспонденту Мураду Газдиеву он рассказал, что у него изначально был план по сбору данных во время службы в ВСУ. По его словам, на Украине ему удалось собрать и предоставить российским военным различные бумаги, файлы, разведданные и карты. «Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта», — пояснил он.