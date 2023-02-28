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09:03, 28 февраля 2023Ценности

Врач раскрыл оптимальную частоту смены наволочек для борьбы с прыщами

Врач Сэм Синкир: для борьбы с прыщами необходимо менять наволочки один раз в неделю

Фото: the blowup / Unsplash

Врач и генеральный директор ведущей клиники по уходу за кожей и волосами Este Medical Group в Великобритании Сэм Синкир раскрыл оптимальную частоту смены наволочек для борьбы с прыщами. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Star.

По словам доктора, данные изделия являются самыми грязными среди постельных принадлежностей, поскольку они пропитываются потом и кожным салом. «Это, в свою очередь, может закупорить и воспалить волосяные фолликулы, а затем появиться на коже в виде акне», — рассказал Синкир.

В связи с этим специалист заявил, что наволочки необходимо менять не реже одного раза в неделю. Что касается обладателей жирного и чувствительного типа кожи, им придется это делать каждые четыре дня, отметил эксперт.

Ранее Глава международной сети химчисток Laundryheap Деян Димитров назвал пять распространенных ошибок при стирке постельного белья. Специалист отметил, что удалять загрязнения с данных изделий следует минимум раз в две недели. В то же время эксперт призвал не стирать постельное белье вместе с одеждой и полотенцами и не добавлять слишком много порошка, чтобы не повредить материал.

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Мария Винар
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