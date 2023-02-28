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00:24, 1 марта 2023Мир

В ООН не подтвердили переговоры по зерновой сделке

В ООН не подтвердили какие-либо переговоры Украины и Турции по зерновой сделке

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН пока не подтверждает проведение каких-либо прямых переговоров о возможном продлении зерновой сделки. Об этом заявила пресс-секретарь УКГВ Эри Канэко в беседе с РИА Новости.

По словам Канэко, любые поправки к соглашению должны быть обсуждены и согласованы всеми сторонами.

Она подчеркнула, что выгоды от зерновой сделки для глобальной продовольственной безопасности неоспоримы. Канэко уточнила, что необходимо продолжать наращивать достигнутые успехи и прогресс.

Ранее сообщалось, что Украина запросила Турцию и ООН о начале переговоров по продлению зерновой сделки, но пока не получила ответа.

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Юлия Мискевич
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