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23:52, 28 февраля 2023Мир

Киев запросил переговоры по зерновой сделке

Reuters: Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по зерновой сделке

Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по зерновой сделке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По словам источника агентства в украинском правительстве, Киев отправил письмо с соответствующим запросом, «так как 18 марта уже совсем скоро, а Украина до сих пор не получила никакого ответа».

17 февраля министерство инфраструктуры Украины заявило, что переговоры по продлению зерновой сделки начнутся через неделю. До этого постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что продолжение зерновой сделки зависит от прогресса в выполнении всеми сторонами заключенных в Стамбуле соглашений.

Марина Совина
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