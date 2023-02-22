В Киеве захотели продлить зерновую сделку как минимум на год

Reuters: Киев предложит продлить зерновую сделку как минимум на один год

Киев намерен продлить зерновую сделку как минимум на один год и включить в нее больше портов. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что на текущей неделе Украина обратится к Турции и Организации объединенных наций (ООН) с предложением начать переговоры о продлении зерновой сделки не на 120 дней, а на один год.

По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова, в Киеве также просят увеличить число инспекционных команд для того, чтобы снизить число судов, ожидающих проверки. Кроме того, украинские власти хотели бы включить в сделку порты Николаева.

Переговоры по продлению зерновой сделки планируется начать в ближайшие дни. Как отмечает осведомленный источник РИА Новости, обсуждение будет не из простых.