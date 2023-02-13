В МИД заявили о нецелесообразности продления зерновой сделки

Замглавы МИД России Вершинин заявил о нецелесообразности продления зерновой сделки

Продление зерновой сделки без видимых результатов нецелесообразно. Об этом завил замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью RTVI.

«Наша позиция по вопросу дальнейшего продолжения "черноморской инициативы" остается прежней — без осязаемых результатов по реализации меморандума Россия — ООН, прежде всего по реальному снятию санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция стамбульских пакетных договоренностей и простое продление украинского документа нецелесообразно», — заявил дипломат.

Вершинин рассказал, что прогресс в реализации меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта остается ограниченным. «Усилия вроде бы предпринимаются, а практических результатов до сих пор нет. Профильный Россельхозбанк остается отключенным от SWIFT, страховые премии носят запретительный характер, доступ в порты отсутствует», — поделился он.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что продолжение зерновой сделки зависит от прогресса в выполнении всеми сторонами заключенных в Стамбуле соглашений. По его словам, российская сторона исправно выполняла все условия стамбульских договоренностей, тогда как условия самой России игнорировались. «Теперь вы сами можете задать себе риторический вопрос — а в чем ценность для России этой "черноморской сделки"?» — добавил Небензя.