Небензя назвал условия продолжения зерновой сделки

Постпред РФ в ООН Небензя: продолжение зерновой сделки зависит от выполнения соглашений

Продолжение зерновой сделки зависит от прогресса в выполнении всеми сторонами заключенных в Стамбуле соглашений, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Его цитирует РИА Новости.

«Положительному решению о беспрепятственном продлении "зерновой сделки" способствовало бы выполнение всеми заинтересованными сторонами простого условия – достижения равнозначного прогресса в реализации двух соглашений, подписанных в июле прошлого года в Стамбуле», — сказал он.

По его словам, российская сторона исправно выполняла все условия стамбульских договоренностей, тогда как условия самой России игнорировались. «Теперь вы сами можете задать себе риторический вопрос — а в чем ценность для России этой "черноморской сделки"?» — добавил Небензя.

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, работа «зерновой сделки» продолжится. Тогда же политик добавил, что именно он «ведет честные переговоры» с коллегой из России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

В ноябре зерновая сделка по экспорту продовольствия из России и с Украины была продлена на 120 дней. Эрдоган отметил, что Путин внес свою «волю и вклад» в продление продуктовой сделки.