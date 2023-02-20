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07:20, 20 февраля 2023Экономика

Названы сроки начача переговоров по продлению зерновой сделки

РИА Новости: переговоры по продлению сроков зерновой сделки начнутся в ближайшие дни

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Активные переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки начнутся в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, переговоры могут войти в активную фазу уже с начавшейся недели. Говоря о своих ожиданиях от переговоров, он указал, что обсуждение будет не из простых.

«Непростыми будут, это ясно. Но работа идет», - подчеркнул источник. По его словам, ООН и Турция ведут работу над устранением препятствий по экспорту агропродукции и аммиака из России на рынки.

17 февраля министерство инфраструктуры Украины заявило, что переговоры по продлению зерновой сделки начнутся через неделю. До этого постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что продолжение зерновой сделки зависит от прогресса в выполнении всеми сторонами заключенных в Стамбуле соглашений.

Марина Совина
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