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11:36, 17 февраля 2023Бывший СССР

Украина анонсировала переговоры по продлению зерновой сделки

В Мининфраструктуры Украины анонсировали начало переговоров по продлению зерновой сделки

Фото: Murad Sezer / Reuters

Переговоры по продлению зерновой сделки начнутся через неделю, сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновника министерства инфраструктуры Украины.

10 февраля постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что продолжение зерновой сделки зависит от прогресса в выполнении всеми сторонами заключенных в Стамбуле соглашений.

Спустя три дня замглавы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Вершинин заявил, что продление сделки без видимых результатов нецелесообразно.

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Алевтина Запольская
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