Украина анонсировала переговоры по продлению зерновой сделки

В Мининфраструктуры Украины анонсировали начало переговоров по продлению зерновой сделки

Переговоры по продлению зерновой сделки начнутся через неделю, сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновника министерства инфраструктуры Украины.

10 февраля постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что продолжение зерновой сделки зависит от прогресса в выполнении всеми сторонами заключенных в Стамбуле соглашений.

Спустя три дня замглавы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Вершинин заявил, что продление сделки без видимых результатов нецелесообразно.