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04:37, 28 февраля 2023Бывший СССР

Российские силы использовали дроны-камикадзе при штурме позиций ВСУ

РИА Новости: спецназ РФ использовал систему с дронами-камикадзе при штурме позиций ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский спецназ использовал систему с дронами-камикадзе при штурме позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, новая система применяется, в том числе и в городских условиях. Она позволяет командиру подразделения одним нажатием на планшете пульта управления указать точку атаки, в которую беспилотник может добраться в автоматическом режиме.

Отмечается, что информация о местности и противнике собирается как с камер на шлемах ведущих бой бойцов, так и с камер разведывательных дронов. После этого нейросеть создает упрощенную модель местности, на которой отмечаются позиции и огневые точки противника, а затем дрон-камикадзе направляется к выбранной цели.

В данной системе используются беспилотники двух типов, они могут нести заряды разной мощности. Собеседник агентства добавил, что российский спецназ получил несколько таких комплексов для того, чтобы опробовать их в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что предприятия госкорпорации «Ростех» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

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Марина Совина
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