В России нарастили производство дронов-камикадзе

«Ростех» нарастил производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет»

Предприятия госкорпорации «Ростех» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе госкорпорации.

«Мы полностью выполняем обязательства по гособоронзаказу, поставки по ряду направлений выросли многократно. При этом мы продолжаем совершенствовать свои технологии и разработки», — отметили в «Ростехе».

Российские барражирующие боеприпасы «Куб» и «Ланцет» разработала компания ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников»). Дроны несут боевые части весом три килограмма. «Куб» и «Ланцет» могут провести в полете до 30 минут, а их максимальная скорость составляет 130 километров в час.

Ранее в концерне «Калашников» сообщили, что экспортную версию беспилотника «Куб», который применяют в ходе специальной военной операции на Украине, покажут на выставке International Defence Exhibition & Conference 2023 в Абу-Даби (ОАЭ).

В октябре 2022 года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация готова поставлять нужное число дронов «Куб» и «Ланцет» при наличии заказа.