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14:52, 22 февраля 2023Наука и техника

В России нарастили производство дронов-камикадзе

«Ростех» нарастил производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Предприятия госкорпорации «Ростех» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе госкорпорации.

«Мы полностью выполняем обязательства по гособоронзаказу, поставки по ряду направлений выросли многократно. При этом мы продолжаем совершенствовать свои технологии и разработки», — отметили в «Ростехе».

Российские барражирующие боеприпасы «Куб» и «Ланцет» разработала компания ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников»). Дроны несут боевые части весом три килограмма. «Куб» и «Ланцет» могут провести в полете до 30 минут, а их максимальная скорость составляет 130 километров в час.

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В октябре 2022 года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация готова поставлять нужное число дронов «Куб» и «Ланцет» при наличии заказа.

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Даниил Иринин
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