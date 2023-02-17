Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:09, 17 февраля 2023Наука и техника

Российский «Куб-Э» впервые покажут на Ближнем Востоке

«Калашников» впервые покажет барражирующий боеприпас «Куб-Э» на Ближнем Востоке

Изображнние: АО «Концерн «Калашников»

Экспортную версию барражирующего боеприпаса «Куб», который применяют в ходе специальной военной операции на Украине, впервые представят на Ближнем Востоке. «Куб-Э» покажут на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

«Беспилотную, ракетную и морскую технику концерна на форуме представят БЛА "КУБ-Э", управляемая ракета "Вихрь-1" и управляемый артиллерийский снаряд "Китолов-2М", скоростная десантно-штурмовая лодка БК-10 и скоростной транспортно-десантный катер БК-16», — говорится в сообщении.

«Куб-Э» разработала компания ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников»). Аппарат с электрической силовой установкой может провести в полете до 30 минут. Российский дрон способен нести полезную нагрузку до трех килограммов.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В декабре 2022 года заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что Россия превзошла Украину по применению разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе на линии соприкосновения.

В октябре 2022 года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация готова поставлять нужное число дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет» при наличии заказа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Макрон призвал найти силу и смелость для диалога с Россией
Мужчина украл более тысячи открыток и объяснил свои действия одиночеством
В России пройдет крупнейший развлекательный фестиваль
Тела 18 мигрантов нашли в грузовике в Болгарии
Сотрудник российской колонии попался ФСБ на проносе телефонов заключенным
Четырехлетнему россиянину ампутировали ногу после укола
Фитнес-эксперт рассказал о разминке после долгой работы за компьютером
В США засомневались в надлежащих тратах военной и денежной помощи Украине
Минск пригрозил Польше еще более серьезным ответом на закрытие погранперехода
Российский «Куб-Э» впервые покажут на Ближнем Востоке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.