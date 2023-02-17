Российский «Куб-Э» впервые покажут на Ближнем Востоке

«Калашников» впервые покажет барражирующий боеприпас «Куб-Э» на Ближнем Востоке

Экспортную версию барражирующего боеприпаса «Куб», который применяют в ходе специальной военной операции на Украине, впервые представят на Ближнем Востоке. «Куб-Э» покажут на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

«Беспилотную, ракетную и морскую технику концерна на форуме представят БЛА "КУБ-Э", управляемая ракета "Вихрь-1" и управляемый артиллерийский снаряд "Китолов-2М", скоростная десантно-штурмовая лодка БК-10 и скоростной транспортно-десантный катер БК-16», — говорится в сообщении.

«Куб-Э» разработала компания ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников»). Аппарат с электрической силовой установкой может провести в полете до 30 минут. Российский дрон способен нести полезную нагрузку до трех килограммов.

В декабре 2022 года заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что Россия превзошла Украину по применению разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе на линии соприкосновения.

В октябре 2022 года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация готова поставлять нужное число дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет» при наличии заказа.