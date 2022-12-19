Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:16, 19 декабря 2022Наука и техника

В России заявили о превосходстве отечественных дронов-камикадзе

«Ростех»: Россия превзошла Украину по применению дронов-камикадзе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Россия превзошла Украину по применению разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе на линии соприкосновения. О превосходстве отечественных беспилотников в интервью каналу «Россия-24» заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, передает ТАСС.

«На днях мне демонстрировали новые беспилотные летательные аппараты — это прежде всего разведаппараты для тактической разведки и аппараты, которые несут малую нагрузку, но с поражающими элементами для локальных решений задач», — сказал он.

По словам Артякова, в начале спецоперации у российских военных было «не такое большое количество таких аппаратов», но позже потребность в них выросла. «Мы сегодня можем смело сказать, что на линии соприкосновения мы уже превзошли нашего противника с точки зрения применения таких беспилотных летательных аппаратов», — отметил Артяков.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022

Ранее источник ТАСС сообщил, что российские военные успешно применили новейшие разведывательные дроны «Тахион» в ходе спецоперации на Украине. Эти дроны используют подразделения Сухопутных войск.

В октябре гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что госкорпорация готова поставлять нужное количество дронов-камикадзе «КУБ» и «Ланцет» при наличии заказов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о занятии выгодных рубежей на донецком направлении
Звезда сериала «Универ» рассказал о трудностях с постройкой дома
В России заявили о превосходстве отечественных дронов-камикадзе
Шойгу прибыл в Минск
На Украине заявили о критической ситуации в энергосистеме
В Германии назвали еще одно препятствие для выдачи виз россиянам
Власти России оценили объем параллельного импорта
В МИД заявили о нахождении России на грани прямого столкновения с США
Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ под Донецком
Опубликована карта боевых действий на Украине на 19 декабря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.