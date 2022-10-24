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14:28, 24 октября 2022Наука и техника

В «Ростехе» заявили о готовности поставлять нужное число дронов-камикадзе

В «Ростехе» заявили о готовности поставлять нужное число дронов-камикадзе «КУБ» и «Ланцет»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» готова поставлять нужное число беспилотников «КУБ» и «Ланцет» при наличии заказа. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«В тех сегментах беспилотных летательных аппаратов, где мы работаем, результаты есть. "Калашников", например, делает дроны-камикадзе "Ланцет" и "КУБ". На роликах из зоны СВО есть примеры их успешного применения. Мы готовы поставлять их в необходимых объемах, если будет заказ», — сообщил глава «Ростеха».

Разработанные компанией ZALA Aero дроны-камикадзе «КУБ» и «Ланцет» несут боевые части весом три килограмма. Беспилотник «Ланцет» может поражать цели в радиусе до 40 километров.

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Ранее в октябре военный обозреватель «Известий» Антон Лавров рассказал, что комбинированная боевая часть «Ланцета» позволяет поражать живую силу и бронетехнику.

В том же месяце источник РИА Новости сообщил, что российские военные в ходе специальной военной операции на Украине применили несколько сотен дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет».

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Даниил Иринин
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