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20:06, 21 октября 2022Наука и техника

Названа особенность российских «Ланцетов»

Военный обозреватель Лавров рассказал о способности дронов «Ланцет» уничтожать танки

Фото: Алексей Паньшин / РИА Новости

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» могут уничтожать легкобронированную технику, а попавший в корму или борт беспилотник способен уничтожить танк. Особенности дронов-камикадзе назвал военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

По его словам, особенностью «Ланцета» является наличие комбинированной боевой части. Дрон несет боеголовку весом три килограмма, которая сочетает осколочно-фугасное действие для поражения живой силы и небронированной техники и кумулятивный эффект. «Ланцет» может уничтожить танк при попадании в борт или корму машины.

Также барражирующий боеприпас может находиться в воздухе до получаса и активно маневрировать перед атакой, а также переключаться с одной цели на другую. «Можно обогнуть тот же танк, чтобы ударить его не в самую мощную броню на "лбу", а в уязвимую заднюю часть. Очень эффективны "Ланцеты" и для атаки на быстро движущиеся цели. При всем этом "Ланцет" — сравнительно недорогой и небольшой боеприпас, весящий всего около 12 килограммов», — отметил Лавров.

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Барражирующий боеприпас достигает максимальной эффективности при использовании в паре с разведывательным беспилотником, который может с большой высоты обнаруживать цели противника и передавать их координаты операторам «Ланцета».

«Российские военные используют дроны для взлома системы ПВО, ими уничтожают мощные комплексы противовоздушной обороны, включая С-300. Дальность действия в 40 километров позволяет "Ланцетам" доставать и до позиций артиллерии в ближнем тылу противника — там, куда очень опасно посылать вертолеты и самолеты. Крайне полезны они и для остановки попыток наступления», — подчеркнул Лавров.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Вооруженные силы России применили несколько сотен дронов-камикадзе в ходе спецоперации на Украине.

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Даниил Иринин
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