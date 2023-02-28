В Китае отвергли версию США о лабораторном происхождении коронавируса

МИД Китая отверг выдвинутую Минэнерго США версию о лабораторном происхождении COVID-19

Министерство иностранных дел Китая опровергло версию о лабораторном происхождении коронавируса, выдвинутую Минэнерго США. Критикуя выводы американского ведомства, представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга призвала прекратить дискредитировать Пекин и политизировать вопрос происхождения COVID-19. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Выражая позицию по данному вопросу, Мао Нин напомнила, что научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и КНР ранее сочла маловероятной гипотезу о том, что причиной пандемии стала утечка из китайской лаборатории. Представитель МИД подчеркнула, что эти выводы поддержали в научной среде и международном сообществе.

Ранее сообщалось, что Минэнерго США пришло к выводу о том, что причиной распространения коронавируса и пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Китае. Отмечалось, что до этого версию, связанную с лабораторным происхождением вируса, считало вероятной только Федеральное бюро расследований (ФБР).

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала сокращение числа случаев заболевания и смертей от COVID-19 на 89 и 62 процента соответственно во всем мире за последние четыре недели.