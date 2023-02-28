В Кремле увидели на Украине готовые к переговорам силы

Песков заявил, что на Украине есть силы и их сторонники, которые готовы к переговорам

На Украине еще есть силы, которые открыты для переговоров с Россией и готовы к ним. Об этом в интервью «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков привел в пример находящегося в России политика Виктора Медведчука, у которого, по словам представителя Кремля, есть сторонники. Пресс-секретарь главы государства добавил, что многие находящиеся на Украине люди не могут поддержать не связанных с киевской властью политиков, так как их сразу же убьют.

По мнению Пескова, Москва сможет начать переговоры с действующими властями Киева только после достижения целей СВО.

Последние очные переговоры двух стран прошли в конце марта 2022 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились.

Еще в сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой, пока президентом России будет Владимир Путин. Он подчеркнул, что готов к диалогу, но уже «с другим президентом».