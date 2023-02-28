Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:40, 28 февраля 2023Россия

В Кремле увидели на Украине готовые к переговорам силы

Песков заявил, что на Украине есть силы и их сторонники, которые готовы к переговорам

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На Украине еще есть силы, которые открыты для переговоров с Россией и готовы к ним. Об этом в интервью «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков привел в пример находящегося в России политика Виктора Медведчука, у которого, по словам представителя Кремля, есть сторонники. Пресс-секретарь главы государства добавил, что многие находящиеся на Украине люди не могут поддержать не связанных с киевской властью политиков, так как их сразу же убьют.

По мнению Пескова, Москва сможет начать переговоры с действующими властями Киева только после достижения целей СВО.

Последние очные переговоры двух стран прошли в конце марта 2022 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились.

Еще в сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой, пока президентом России будет Владимир Путин. Он подчеркнул, что готов к диалогу, но уже «с другим президентом».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о подготовке провокации США с токсичными химикатами на Украине
Россиянка украла двух породистых собак и попала под следствие
В Кремле прокомментировали идею воссоздания СССР
Россиян научили выгодно продавать дома
Россияне стали тратить тысячи рублей на БАДы несмотря на побочные эффекты
Врач раскрыл оптимальную частоту смены наволочек для борьбы с прыщами
Обнаружены две новые гигантские газовые планеты
В граничащем с Украиной российском регионе сбили беспилотник
Пассажирка самолета отказалась успокоить кричащего ребенка и вызвала гнев в сети
Россиянам перечислили основные ошибки в питании во время поста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.