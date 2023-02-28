FlightRadar: направляющиеся в Санкт-Петербург рейсы разворачиваются

Самолеты, направляющиеся в Санкт-Петербург, разворачивают и направляют в аэропорты вылета. Об этом пишет Telegram-канал «Улететь» со ссылкой на данные сервиса FlightRadar.

Согласно данным на сайте, в настоящий момент небо над Санкт-Петербургом опустело — рейсы из Москвы в аэропорт Пулково возвращаются в пункт отправления. Тем не менее самолеты из городов восточной части России продолжают движение: воздушные суда S7, «Смартавиа» и «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска и Челябинска не меняют маршрут.

Власти Санкт-Петербурга объявили о задержке рейсов в аэропорту Пулково до 12 часов. Авиагавань и ее службы работают в штатном режиме.

Ранее в феврале сообщалось, что в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного летающего объекта. По данным Telegram-канал Baza, в небе находятся военные самолеты.