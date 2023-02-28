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11:24, 28 февраля 2023Россия

Власти подтвердили задержку рейсов в Пулково после сообщений об объекте в небе

Правительство Санкт-Петербурга подтвердило задержку рейсов в аэропорту Пулково

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задерживаются рейсы. Эти данные после сообщений об объекте в небе подтвердило правительство города в Telegram-канале.

«В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении правительства.

О том, что небо над аэропортом Петербурга закрыли, стало известно днем 28 февраля. Предварительно, такие меры ввели из-за неопознанного объекта. В городе действует план «Ковер», который вводят в исключительных случаях. «112» пишет, что это означает требование немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе воздушных судов, за исключением военных и спасательных.

Судя по данным сервиса Flightradar, воздушное пространство над городом опустело. Гражданские самолеты перевели в зону ожидания.

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Анастасия Шейкина
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