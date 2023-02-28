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14:49, 28 февраля 2023Россия

Синоптик пообещал москвичам «арктическое вторжение» в марте

Синоптик Тишковец пообещал москвичам несколько волн «арктического вторжения» в марте

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве в марте пройдет несколько волн арктического вторжения. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

«Климатический маятник качнется в сторону холода, в сторону отрицательного отклонения среднемесячной температуры от нормы, и в марте ожидается точно не одна, как минимум две-три волны арктического вторжения, со всеми вытекающими зимними сюрпризами погоды», — сказал Тишковец. Синоптик уточнил, что во время волн «арктического вторжения» температура воздуха в дневное и ночное время будет достигать зимних показателей.

Ранее научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в первый день весны в Центральной России будет комфортной. Температура воздуха будет 2-4 градуса ниже нуля днем, минус 6-8 градусов ночью.

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Анастасия Шейкина
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