Синоптик пообещал москвичам «арктическое вторжение» в марте

Синоптик Тишковец пообещал москвичам несколько волн «арктического вторжения» в марте

В Москве в марте пройдет несколько волн арктического вторжения. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

«Климатический маятник качнется в сторону холода, в сторону отрицательного отклонения среднемесячной температуры от нормы, и в марте ожидается точно не одна, как минимум две-три волны арктического вторжения, со всеми вытекающими зимними сюрпризами погоды», — сказал Тишковец. Синоптик уточнил, что во время волн «арктического вторжения» температура воздуха в дневное и ночное время будет достигать зимних показателей.

Ранее научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в первый день весны в Центральной России будет комфортной. Температура воздуха будет 2-4 градуса ниже нуля днем, минус 6-8 градусов ночью.