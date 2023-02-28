Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

Научрук Гидрометцентра Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первый день весны

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода 1 марта в Центральной России. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Вильфанда, температура воздуха в первый день весны будет соответствовать норме: 2-4 градуса ниже нуля днем, минус 6-минус 8 градусов ночью. «Вполне комфортная погода, за одним исключением — прогнозируется заметный ветер», — предупредил научрук Гидрометцентра.

Также, по его словам, высота снега в первый день весны будет достигать около 37 сантиметров, что также соответствует норме.

А в последний день февраля зима возьмет свое и температура в Центральной России будет на 1-2 градуса ниже нормы, отметил Вильфанд.

Ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «Лента.ру» предрек раннее наступление весны в Москве. Он отметил, что в этом году март в столице окажется незначительно теплее нормы. Кроме того, начало метеорологической весны в столичном регионе ожидается на день-два раньше срока, ориентировочно 18-19 марта.