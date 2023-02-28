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13:46, 28 февраля 2023Ценности

Россиянам раскрыли секрет быстрого омоложения

Диетолог Евгения Пегова: для здоровья кожи и волос необходимо наладить режим питания

Фото: Jonathan Ybema / Unsplash

Диетолог Евгения Пегова и косметолог Олеся Панченко раскрыли россиянам секрет быстрого омоложения. Комментарии экспертов приводит «Подмосковье сегодня».

Для красоты и здоровья кожи и волос Пегова посоветовала наладить режим питания. Следует отказаться от жареных, соленых и сладких блюд и добавить в рацион полезные жиры, овощи, зелень, а также ягоды и фрукты. В то же время необходимо употреблять больше воды, высыпаться и заниматься физической активностью.

В свою очередь, Панченко порекомендовала сходить на массажи и в сауну, чтобы избавить организм от токсинов и лишней жидкости и привести тело в тонус. «Также стоит усилить свой ежедневный уход: к стандартному очищению и увлажнению кожи добавьте легкие домашние пилинги и мощные омолаживающие маски. Курс из трех-пяти процедур обязательно даст эффект», — добавила специалистка.

Ранее в феврале косметолог Олеся Панченко назвала продукты для сохранения молодости кожи. В первую очередь специалистка призвала увеличить употребление воды. В то же время следует включить в рацион оливковое масло и жирную рыбу.

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Алина Гостева
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