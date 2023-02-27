Россиянам назвали продукты для сохранения молодости кожи

Косметолог Олеся Панченко: сохранить молодости кожи помогут оливковое масло и жирная рыба

Российский косметолог Олеся Панченко назвала продукты для сохранения молодости кожи. Комментарий эксперта приводит «Подмосковье сегодня».

В первую очередь специалистка призвала увеличить употребление воды, особенно тем, кто привык пить много чая и кофе. В то же время следует включить в рацион оливковое масло и жирную рыбу, например лосось и скумбрию. Также достичь указанной цели помогут авокадо, чеснок, капуста и фенхель.

«В качестве перекуса выбирайте несладкий йогурт с повышенным содержанием белка и добавляйте к нему тыквенные семечки — в них есть витамин Е, омега-3 и цинк. Все эти вещества полезны для кожи», — заявила собеседница издания, посоветовав на десерт выбирать темный виноград или изюм.

Ранее в феврале российский косметолог Татьяна Энтель перечислила четыре простых способа избежать преждевременного старения. В первую очередь в качестве профилактики старения Энтель посоветовала исключить неправильное питание, курение и чрезмерный прием алкоголя.