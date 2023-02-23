Косметолог перечислила россиянам четыре способа избежать раннего старения

Косметолог Энтель посоветовала исключить курение для профилактики раннего старения

Российский косметолог Татьяна Энтель перечислила четыре простых способа избежать преждевременного старения. Соответствующие комментарии приводит газета «Известия».

Так, специалист объяснила, что причинами ранних изменений во внешности являются недостаток сна, а также наличие большого количества сахара в рационе. «И заключительным пунктом, который тоже ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, становится генетика», — раскрыла доктор.

В первую очередь в качестве профилактики старения Энтель посоветовала исключить неправильное питание, курение и чрезмерный прием алкоголя. Помимо этого, медик порекомендовала перестать загорать. По словам эксперта, воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу повреждает ее генетический аппарат.

«Если вы все-таки хотите загорать, важно сформировать гигиену загара — до 9–10 утра и после 16–17 часов вечера. Применение солнцезащитных средств также поможет предотвратить преждевременное старение», — заключила Энтель.

Российский пластический хирург Мария Гамалея раскрыла действенный способ омоложения. По мнению врача, эффективным методом борьбы с мимическими морщинами и другими возрастными изменениями является блефаропластика. Помимо этого, специалист назвала сухость кожи и отеки основаниями задуматься о визите к врачу.