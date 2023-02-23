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12:01, 23 февраля 2023Ценности

Косметолог перечислила россиянам четыре способа избежать раннего старения

Косметолог Энтель посоветовала исключить курение для профилактики раннего старения

Фото: Unsplash

Российский косметолог Татьяна Энтель перечислила четыре простых способа избежать преждевременного старения. Соответствующие комментарии приводит газета «Известия».

Так, специалист объяснила, что причинами ранних изменений во внешности являются недостаток сна, а также наличие большого количества сахара в рационе. «И заключительным пунктом, который тоже ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, становится генетика», — раскрыла доктор.

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В первую очередь в качестве профилактики старения Энтель посоветовала исключить неправильное питание, курение и чрезмерный прием алкоголя. Помимо этого, медик порекомендовала перестать загорать. По словам эксперта, воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу повреждает ее генетический аппарат.

«Если вы все-таки хотите загорать, важно сформировать гигиену загара — до 9–10 утра и после 16–17 часов вечера. Применение солнцезащитных средств также поможет предотвратить преждевременное старение», — заключила Энтель.

Российский пластический хирург Мария Гамалея раскрыла действенный способ омоложения. По мнению врача, эффективным методом борьбы с мимическими морщинами и другими возрастными изменениями является блефаропластика. Помимо этого, специалист назвала сухость кожи и отеки основаниями задуматься о визите к врачу.

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Екатерина Ештокина
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