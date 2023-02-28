Полиция в Виннице предотвратила массовую драку с участием «ЧВК Редан»

На Украине в Виннице полиция предотвратила драку подростков «ЧВК Редан» на площади

На Украине в городе Винница полиция предотвратила массовую драку с участием подростков из неформального молодежного объединения «ЧВК Редан», передает РБК со ссылкой на местных правоохранителей.

«Недавно среди несовершеннолетних распространилось молодежное движение, участники которого организуют драки с оппонентами. Такая акция планировалась и в областном центре», — сообщили в украинской полиции.

27 февраля несовершеннолетних, намеревавшихся устроить драку, задержали на одной из площадей города, после чего доставили в местный отдел полиции, где в присутствии родителей провели профилактическую беседу.

Накануне стало известно, что представители «ЧВК Редан» устроили антивоенные акции в украинских городах. Группы подростков с антивоенными лозунгами вышли на улицы таких городов, как Полтава и Ровно.