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17:00, 28 февраля 2023Бывший СССР

Полиция в Виннице предотвратила массовую драку с участием «ЧВК Редан»

На Украине в Виннице полиция предотвратила драку подростков «ЧВК Редан» на площади

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

На Украине в городе Винница полиция предотвратила массовую драку с участием подростков из неформального молодежного объединения «ЧВК Редан», передает РБК со ссылкой на местных правоохранителей.

«Недавно среди несовершеннолетних распространилось молодежное движение, участники которого организуют драки с оппонентами. Такая акция планировалась и в областном центре», — сообщили в украинской полиции.

27 февраля несовершеннолетних, намеревавшихся устроить драку, задержали на одной из площадей города, после чего доставили в местный отдел полиции, где в присутствии родителей провели профилактическую беседу.

Накануне стало известно, что представители «ЧВК Редан» устроили антивоенные акции в украинских городах. Группы подростков с антивоенными лозунгами вышли на улицы таких городов, как Полтава и Ровно.

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Алевтина Запольская
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