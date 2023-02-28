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15:31, 28 февраля 2023Бывший СССР

Подростки из «ЧВК Редан» устроили антивоенные акции на Украине

Подростки из «ЧВК Редан» устроили антивоенные акции в Полтаве и Ровно на Украине

Представители неформального молодежного объединения «ЧВК Редан» устроили антивоенные акции в украинских городах. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Украина.ру».

Отмечается, что группы подростков с антивоенными лозунгами вышли на улицы таких городов, как Полтава и Ровно.

Ранее стало известно, что представители «ЧВК Редан» устроили массовые драки в городах Украины. В частности, сообщалось о потасовках в Киеве, Львове и Харькове. Украинскими правоохранителями бы задержаны более 200 несовершеннолетних, у которых были найдены кастеты и иное холодное оружие, а также газовые баллончики. В МВД Украины инциденты назвали «флешмобом, организованным Россией».

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Георгий Нестеров
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